Resumen jornada Mundial 2026: Dobletes de Mbappé y Haaland precedieron el triplete de Messi

Gran jornada llena de goles y estrellas dejó la de este martes 16 de junio el Mundial 2026. Como casualidad, jugaron tres de las más grandes figuras de este campeonato y no les bastó con hacer un solo gol, pues en el caso de Mbappé y Haaland, hicieron doblete, mientras que Messi marcó triplete.

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El gran hito del día fue que, con esos tres goles ante Argelia, el argentino igualó a Miroslav Klose como los máximos artilleros en la historia de los Mundiales, ambos con 16. Por su parte, Mbappé quedó con 14, muy cerca de ese registro.

Francia 3-1 Senegal

En New Jersey, Francia y Senegal disputaron uno de los partidos esperados en esta primera fecha de la fase de grupos. Si bien la etapa inicial careció de oportunidades para el cuadro europeo, incluso los africanos tuvieron dos acciones claras, para el complementó Mbappé lideró la victoria.

Al minuto 66 se fue arriba en el marcador el equipo de Didier Deschamps gracias justamente e Kylian. El delantero del Real Madrid recibió un balón dentro del área tras pase de Michael Olise, se giró y remató de manera cruzada para poner el 1-0.

Luego fue Bradley Barcola el que, tras unos minutos después de ingresar al partido, recibió un pase filtrado de Rabiot y posteriormente definio picándosela al arquero para el 2-0. Sin embargo, descontó Senegal con Ibrahim Mbaye al minuto 90+5′ con un remate al primer palo que defendía Mike Maignan.

Pero faltaba uno más de Mbappé. Un minuto después del descuento de Senegal, Kylian tomó el balón y de media distancia clavó un golazo para de esta manera convertirse en el máximo goleador en la historia de la Selección de Francia con 58 y quedó a dos de igualar a Miroslav Klose (16) como máximo anotador en la historia de los mundiales.

Irak 1-4 Noruega

El conjunto noruego también logró vencer en su estreno por una diferencia considerable que le permitió llegar al primer puesto del Grupo I. Haaland, así como Mbappé, marcó doblete para enrutar el inicio triunfal.

El primero llegó al minuto 29′ dentro del área tras un pase de David Moller Wolfe, pero diez minutos después descontó Irak mediante un gran cabezazo de Aymen Hussein tras asistencia de Amir Al-Ammari.

Sin embargo, al minuto 43′ Haaland robó un balón de los pies del arquero y marcó así su segundo gol del partido para el 2-1 parcial. En el segundo tiempo Leo Oestigaard marcó el 3-1, pero al 90+6′ Aymen Husseis convirtió un autogol para el 4-1 final.

Argentina 3-0 Argelia

Messi la envió al ángulo desde media distancia al minuto 17 para iniciar su noche redonda, un balón imposible para el arquero Luca Zidane. Durante el resto de minutos del primer tiempo, fue Argentina la que más oportunidades tuvo de irse arriba en el marcador; sin embargo, el primer tiempo finalizó 1-0.

En el segundo tiempo, ambos equipos entraron con intensidad a la cancha. La primera oportunidad fue para Argentina de la mano de Lautaro Martínez, sin embargo, el hijo de Zinedine Zidane logró despejarla. Sin embargo, el segundo gol de los argentinos llega al minuto 60 tras un rebote que dejó libre el guardameta argelino, error que no desaprovechó el 10.

A falta de 15 minutos de juego, nuevamente aparece Messi, quien tras un contragolpe logró rematar desde el borde del área, dándole el tercero a su selección, que es líder del grupo.

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