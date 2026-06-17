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17 jun 2026 Actualizado 03:01

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Austria vs. Jordania - Getty Images

Austria vs. Jordania - Getty Images

🔴Austria vs. Jordania: Partido por el Grupo J del Mundial 2026

Se disputa el segundo partido del grupo J en la primera fecha del Mundial 2026.

Austria y Jordania debutan por la primera fecha del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un encuentro donde se enfrentará la selección europea que regresa después de 28 años de ausencia, frente a un equipo que disputará por primera vez una Copa del Mundo.

El partido adquiere especial relevancia porque ambos equipos comparten grupo con la vigente campeona, Argentina, y con una competitiva Argelia, por lo que sumar puntos desde el inicio puede resultar determinante para avanzar a la siguiente ronda.

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Así llegan los equipos

La selección austríaca regresa a una Copa del Mundo por primera vez desde Francia 1998, esta vez de la mano de algunos de sus grandes jugadores, como David Alaba y Marko Arnautovic, goleador histórico de la selección. El equipo dirigido por Ralf Rangnick llega al torneo con expectativas de avanzar a la fase eliminatoria, en un grupo que comparte con una de las favoritas, Argentina.

Por su parte, Jordania disputará el primer mundial de su historia tras una clasificación histórica y luego después de haber alcanzado la final de la Copa Asiática 2024, el mayor logro futbolístico del país hasta la fecha. El jugador más destacado es Mousa Al-Tamari, extremo del Rennes francés.

Siga el minuto a minuto del partido Austria vs. Jordania

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

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