Nelson Sinisterra le dio al Valle del Cauca un título panamericano en lucha grecorromana

El Valle del Cauca volvió a celebrar un título internacional gracias a Nelson Sinisterra. El deportista, nacido en Buenaventura y formado deportivamente en Cali, se consagró campeón del Campeonato Panamericano U23 de Lucha que se realizó en Lima, Perú.

Sinisterra alcanzó la medalla de oro en la categoría de los 72 kilogramos de la modalidad grecorromana, luego de una destacada actuación en la que superó tres exigentes combates frente a representantes de Argentina, México y Estados Unidos.

Su camino hacia el título comenzó con una victoria por superioridad técnica ante el luchador argentino. Posteriormente derrotó 5-1 a México en semifinales y, en la final, se impuso en un cerrado combate frente al representante de Estados Unidos, con un marcador de 8-8 que le permitió quedarse con el campeonato por criterio técnico.

Para el vallecaucano, este resultado representa uno de los logros más importantes de su carrera deportiva.

“Ser campeón panamericano es un logro muy importante para mí, porque es algo que hemos venido trabajando desde hace nueve años y hoy está dando sus frutos”, aseguró Sinisterra tras su regreso al país.

El título conseguido en Perú se convierte en el segundo campeonato internacional para el deportista, quien ya había ganado la Copa Internacional Pachau en Guatemala durante 2023.

Ahora, el siguiente reto para el luchador será el Campeonato Mundial que se disputará en septiembre en Las Vegas, Estados Unidos. Allí buscará mantener el nivel mostrado en Lima y competir frente a representantes de Europa, Asia y América.

Sinisterra, quien reside en Cali y entrena en la Villa Deportiva Vallecaucana, destacó además el apoyo recibido por parte de Indervalle, la Liga Vallecaucana de Lucha y su entrenador Frank Neider Niño, a quienes atribuyó parte fundamental de este logro internacional.