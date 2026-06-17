Aprueban los primeros $43 mil millones para mejoramiento del sistema de agua potable en Buenaventura

Entre las intervenciones concertadas se encuentra la rehabilitación de la línea 39, una obra que había sido identificada y se encontraba en seguimiento desde la etapa de estructuración del proyecto, debido a su importancia estratégica para el funcionamiento del sistema de acueducto de Buenaventura.

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) gestionó el traslado de $43 mil millones mediante el mecanismo de Distribución de Previo Concepto, en el marco de la Resolución 1765 de 2026 del pasado 5 de junio, para el proyecto: “Mejoramiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado en el distrito industrial, portuario, biodiverso y ecoturístico de Buenaventura, Valle del Cauca”.

La medida permite acelerar el inicio de las obras en 2026 para atender una de las principales necesidades de Buenaventura: avanzar en la solución de problemas históricos de continuidad y calidad, así como la disminución de perdida en el sistema de acueducto.

La directora general de Planeación Nacional, Natalia Irene Molina Posso, indicó que esta resolución permitirá poner en marcha el proyecto de agua potable y saneamiento básico más importante para Buenaventura, pasando de medidas orientadas a la atención de emergencias a una solución estructural para la población del distrito.

“Desde el Gobierno nacional estamos garantizando los recursos para saldar una deuda histórica con Buenaventura. Hemos priorizado un CONPES de Declaratoria de Importancia Estratégica que asegura una inversión de $274 mil millones hasta 2029 mediante vigencias futuras”.

Para avanzar en soluciones inmediatas, la funcionaria destacó: “El 5 de junio, mediante la Resolución No. 1765, desde Planeación Nacional hicimos el traslado de $43 mil millones del presupuesto vigente para que inicien las obras concertadas con el Comité del Movimiento Social Paro Cívico de Buenaventura.

Entre las intervenciones concertadas con las comunidades se encuentra la rehabilitación de la línea 39, una obra que había sido identificada y se encontraba en seguimiento desde la etapa de estructuración del proyecto debido a su importancia estratégica para el funcionamiento del sistema de acueducto de Buenaventura y a la necesidad de intervenirla para garantizar la confiabilidad de la infraestructura.

En ese contexto, la reciente falla estructural que ocasionó el colapso de la línea matriz de aducción y distribución coincidió con el proceso de planeación de la intervención, ratificando la pertinencia del diagnóstico realizado y la urgencia de ejecutar las obras previstas por el gobierno nacional.

La estrategia presentada por el Gobierno nacional contempla una segunda línea de inversión con horizonte a 2036, orientada a garantizar la sostenibilidad financiera y técnica de las obras requeridas para cerrar las brechas históricas en acceso al agua potable en Buenaventura y el litoral pacífico colombiano.