Ministerio del Trabajo investiga seis empresas por presunto constreñimiento electoral en Nariño

Pasto - Nariño

La Dirección Territorial Nariño del Ministerio del Trabajo confirmó que se adelantan investigaciones por seis denuncias relacionadas con presuntos casos de constreñimiento electoral a trabajadores en el departamento.

Así lo advierte el director territorial, David Bravo Arteaga, quien señaló que las denuncias fueron presentadas a través de los canales habilitados por la entidad y que ya se encuentran en etapa de verificación para determinar si existieron presiones indebidas por parte de empleadores hacia sus trabajadores durante la actual temporada electoral.

De acuerdo con el funcionario, las investigaciones involucran a seis empresas tanto públicas como privadas ubicadas en Pasto y otros municipios de Nariño, por lo que se anunció que en los próximos días se realizarán las respectivas visitas y actuaciones administrativas para establecer la veracidad de los hechos denunciados.

El director aclaró que el constreñimiento al sufragante constituye una conducta irregular e incluso puede configurar un delito, por lo que es fundamental que los trabajadores denunciaen cualquier situación en la que se les pretenda influenciar o presionar para apoyar a determinado candidato.

De acuerdo con el director, las denuncias pueden realizarse de manera anónima a través de la página del Ministerio del Trabajo y recomendó aportar evidencias como fotografías, grabaciones o cualquier otro elemento que permita fortalecer las investigaciones.