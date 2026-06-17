La ONU plantea cómo acabar la pobreza: ¿está Colombia preparada para cumplir el ODS 1?

La Organización de las Naciones Unidas presentó una hoja de ruta impulsada por Olivier De Schutter, relator especial sobre pobreza extrema y derechos humanos, que propone erradicar la pobreza en el mundo sin depender exclusivamente del crecimiento económico.

El diagnóstico central es que el modelo actual concentra la riqueza en pocas manos, aumenta la desigualdad, precariza el trabajo y genera daños ambientales.

Frente a este panorama, se plantea un cambio de paradigma hacia una economía basada en los derechos humanos, con medidas como el fortalecimiento de los servicios públicos universales y los sistemas de cuidado; la garantía de acceso a un trabajo digno a través de un empleo público garantizado; la introducción de mecanismos de seguridad de ingresos, como la renta básica universal; y la reducción del tiempo de trabajo, garantizando al mismo tiempo salarios justos y dignos.

En este capítulo, expertos analizan en Caracol Sostenible cómo está Colombia frente a este reto y qué tan viable es esta estrategia en el país. Conversamos con Pedro Baracaldo, oficial de inclusión social de UNICEF, encargado de los temas de protección social, pobreza infantil y gasto público en la niñez, quien aseguró: “Desde Naciones Unidas se plantea todo desde los ODS, de no dejar a nadie atrás. No solamente es crecer y seguir evolucionando, sino que todos puedan evolucionar de la misma manera, pensando en las poblaciones que están mucho más olvidadas y excluidas. Porque el asunto es que, si bien los países van creciendo y las economías van creciendo, esa riqueza no siempre se distribuye de la mejor manera”.

Por otro lado, Catalina Escobar, fundadora y presidenta de la Fundación Juanfe, enfocada en romper ciclos de pobreza en mujeres, niños y migrantes, comenta: “Yo les voy a ser muy sincera, yo no veo que merme la pobreza en Colombia. Al contrario, veo que la gente tiene hambre; a la gente su ingreso no le está alcanzando para comer”.

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