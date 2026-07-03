La responsabilidad de turistas y agencias frente a la huella ambiental

Con la llegada de la temporada de vacaciones, millones de personas se preparan para viajar y conocer nuevos destinos. El turismo mueve más de 11 billones del PIB mundial, lo que equivale a cerca del 10% de la economía global. Sin embargo, su crecimiento también plantea desafíos cada vez más visibles: el aumento en el consumo de agua y energía, la generación de residuos, la presión sobre ecosistemas frágiles y los impactos sobre la fauna, la flora y las comunidades locales. A esto se suma el fenómeno del sobreturismo, que en varios destinos del mundo ha abierto el debate sobre los límites del crecimiento turístico y la necesidad de avanzar hacia modelos más sostenibles.

En Caracol Sostenible conversamos con Daniel Calderón, ecólogo y coordinador de la Unidad Sectorial de Normalización de Turismo Sostenible, quien resalta que “la sostenibilidad no solamente parte de una buena intención de querer hacerlo, sino también de los recursos económicos. Muchas veces los contextos territoriales de difícil acceso en Colombia no permiten implementar esas normativas ni alcanzar esas apuestas”.

Según el Sustainable Travel Report de Booking de 2024, el 75% de los viajeros en el mundo expresan su deseo de viajar de manera más sostenible. Sobre este tema también conversamos con Natalia Ángel, experta en promoción de destinos sostenibles y directora de marketing de Grupo Tribo, organización dedicada al fortalecimiento del turismo sostenible en Colombia. Ángel destaca el importante rol del turista, pero enfatiza que “como prestadores de servicios turísticos, como gobierno y como destino, somos altamente responsables de educar al turista”.

En distintos territorios de Colombia y otros países se han consolidado experiencias que integran la protección del patrimonio natural con la participación activa de las comunidades locales y la generación de ingresos sostenibles. Cada vez toman más fuerza alternativas como el turismo comunitario y el ecoturismo, orientadas a generar oportunidades económicas sin comprometer los recursos naturales.

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