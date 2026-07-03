Sostenibilidad y desarrollo empresarial marcaron la agenda del Primer Simposio Empresarial Latino

La Superintendencia de Sociedades, la Universidad de La Sabana y CAF organizaron el Primer Simposio Empresarial Latinoamericano, un encuentro de alto nivel que reunió a expertos de Colombia, Chile, Argentina, Perú y Panamá para analizar los desafíos de la sostenibilidad, la insolvencia, el gobierno corporativo y el desarrollo empresarial en la región.

El evento se realizó el pasado 18 y 19 de junio de 2026 en el Auditorio de Compensar de la Fundación Universitaria en Bogotá, con participación presencial y virtual, consolidándose como un espacio de intercambio de experiencias y discusión sobre los retos que enfrentan las empresas latinoamericanas en un contexto de transformación económica y social.

La superintendente de Sociedades, Nini Johanna Castañeda, dio la bienvenida al Primer Simposio Empresarial Latinoamericano y habló sobre el papel de la entidad en el impulso al desarrollo empresarial. Así mismo, estuvo Rebeca Vidal, ejecutiva principal de la Dirección de Análisis Técnico y Sectorial del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), compartiendo algunos puntos clave sobre la sostenibilidad empresarial en la región, destacando los retos y oportunidades para las empresas latinoamericanas en este campo.

Dentro de la agenda del simposio se enfatizó en la sostenibilidad empresarial con énfasis social y ambiental, con la experiencia de Catalina Giraldo, vicepresidente de Grupo Carvajal y María Luisa Villa, líder en sostenibilidad de GeoPark.

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