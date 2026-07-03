Sostenibilidad y desarrollo empresarial marcaron la agenda del Primer Simposio Empresarial Latino
Caracol Sostenible estuvo presente en el Primer Simposio Empresarial Latinoamericano para conocer de cerca las estrategias sostenibles de grandes líderes del sector empresarial.
Sostenibilidad y desarrollo empresarial, marcaron la agenda del Primer Simposio Empresarial Latinoamericano
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La Superintendencia de Sociedades, la Universidad de La Sabana y CAF organizaron el Primer Simposio Empresarial Latinoamericano, un encuentro de alto nivel que reunió a expertos de Colombia, Chile, Argentina, Perú y Panamá para analizar los desafíos de la sostenibilidad, la insolvencia, el gobierno corporativo y el desarrollo empresarial en la región.
El evento se realizó el pasado 18 y 19 de junio de 2026 en el Auditorio de Compensar de la Fundación Universitaria en Bogotá, con participación presencial y virtual, consolidándose como un espacio de intercambio de experiencias y discusión sobre los retos que enfrentan las empresas latinoamericanas en un contexto de transformación económica y social.
La superintendente de Sociedades, Nini Johanna Castañeda, dio la bienvenida al Primer Simposio Empresarial Latinoamericano y habló sobre el papel de la entidad en el impulso al desarrollo empresarial. Así mismo, estuvo Rebeca Vidal, ejecutiva principal de la Dirección de Análisis Técnico y Sectorial del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), compartiendo algunos puntos clave sobre la sostenibilidad empresarial en la región, destacando los retos y oportunidades para las empresas latinoamericanas en este campo.
Dentro de la agenda del simposio se enfatizó en la sostenibilidad empresarial con énfasis social y ambiental, con la experiencia de Catalina Giraldo, vicepresidente de Grupo Carvajal y María Luisa Villa, líder en sostenibilidad de GeoPark.
Escuche el programa completo y más iniciativas sostenibles en caracol.com.co, plataformas de podcast y en YouTube Caracol Sostenible.