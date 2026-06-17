Jugador de selección que sorprendió a España fue convocado a través de Linkedin: Esta es su historia. Getty Images

Una de las sorpresas más grandes que se han vivido hasta ahora en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá es la impenetrable resistencia mostrada por la selección debutante de Cabo Verde, que le sacó un histórico empate a España, una de las favoritas.

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Los africanos se han convertido hasta ahora en los principales protagonistas de esas historias alternativas que también hacen parte de la Copa del Mundo, esos relatos periféricos que demuestran que el fútbol también se vive lejos de las ligas de élite y los flashes de las cámaras.

No en vano, Vozinha, portero de Cabo Verde, se ha convertido en la nueva sensación del torneo, pasando de ser un jugador de 40 años prácticamente desconocido a acumular varios millones de seguidores en sus redes, con el transcurrir de tan solo un partido.

En torno al destacado guardameta se tejieron toda clase de historias, algunas falsas, como por ejemplo que trabaja supuestamente como electricista, algo desmentido por la Federación Caboverdense de Fútbol.

¿Quién es el jugador de Cabo Verde convocado por LinkedIn?

Otra de las historias en torno a Vozinha indica que el portero fue reclutado por la federación de su país a través de la red social laboral LinkedIn.

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Aunque esto también fue catalogado falso tras las verificaciones realizadas por RTVE, lo cierto es que sí hay un jugador que fue titular y destacado con la selección de Cabo Verde que terminó llegando al equipo tras ser contactado en LinkedIn.

Se trata de Roberto ‘Pico’ Lopes, de origen irlandés pero ascendencia caboverdiana por el lado del padre, que, según el medio español, entabló una conversación en 2019 con el entrenador Rui Aguas, a través del chat de la red social.

Aunque Lopes rechazó inicialmente la oferta por su desconocimiento del idioma, al recibir el texto traducido y darse cuenta de que no se trataba de una estafa, decidió sumarse y cumplir su sueño de dar un paso más en el fútbol.

“Yo no hablaba portugués y usaba LinkedIn principalmente para la universidad. Al ver ese mensaje (del seleccionador), creí que era spam. Por suerte me escribieron de nuevo en inglés y ahí comenzó una increíble aventura”, contó en una entrevista.

¿Dónde juega ‘Pico’ Lopes, el jugador de Cabo Verde?

Roberto ‘Pico’ Lopes debutó en su natal Irlanda, en las divisiones menores del club Bohemians, para luego pasar al Shamrock Rovers como profesional.

Con el Shamrock Rovers, el equipo más importante de Irlanda en la actualidad, se convirtió en un jugador destacado, llegando a asumir la capitanía del club y siendo partícipe del doblete de Liga y Copa nacional en el 2020, algo que no conseguían desde 1987.