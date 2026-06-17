Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

17 jun 2026 Actualizado 21:11

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
El Pulso del FútbolEl Pulso del FútbolProgramas

El Pulso del Fútbol, 17 de junio del 2026

El Pulso del Fútbol debate sobre el debut de la Selección Colombia frente a Uzbequistan en la Copa Mundial 2026.

Luis Díaz, figura de la Selección Colombia debuta hoy en el mundial 2026.Foto: Cortesía Selección Colombia

Luis Díaz, figura de la Selección Colombia debuta hoy en el mundial 2026. Foto: Cortesía Selección Colombia

Luis Díaz, figura de la Selección Colombia debuta hoy en el mundial 2026.Foto: Cortesía Selección Colombia
Añadir Caracol Radio en Google
Colombia por victoria y clasificación en el mundial, El Pulso del Fútbol, 17 de junio del 2026

Colombia por victoria y clasificación en el mundial, El Pulso del Fútbol, 17 de junio del 2026

00:00:0030:48
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el debut de Colombia en la Copa del Mundo, César dijo: “El primer partido es bastante complicado, Portugal pareció que iba a golear y luego se relajó y terminó empatando” Sobre el tema, Steven agregó: Muy físico Congo, pero eso no nos puede asustar a nosotros, hay armas individuales para romper ese tipo de defensas “.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir