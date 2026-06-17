El Pulso del Fútbol, 17 de junio del 2026
El Pulso del Fútbol debate sobre el debut de la Selección Colombia frente a Uzbequistan en la Copa Mundial 2026.
Colombia por victoria y clasificación en el mundial, El Pulso del Fútbol, 17 de junio del 2026
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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el debut de Colombia en la Copa del Mundo, César dijo: “El primer partido es bastante complicado, Portugal pareció que iba a golear y luego se relajó y terminó empatando” Sobre el tema, Steven agregó: Muy físico Congo, pero eso no nos puede asustar a nosotros, hay armas individuales para romper ese tipo de defensas “.
No olvide escuchar el audio del programa.
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