El Huila fortalece atención a víctimas y anuncia entrega de unidades productivas

Neiva

La Gobernación del Huila continúa impulsando acciones en favor de la población víctima del conflicto armado. Recientemente participó en una jornada liderada por la Unidad para las Víctimas en Pitalito, donde se analizaron alternativas de apoyo para seis municipios del departamento y se expusieron los avances alcanzados desde la administración departamental.

Las autoridades hicieron un llamado al Gobierno Nacional para incrementar el respaldo al Huila, territorio que actualmente registra más de 200.000 víctimas. Según la administración, los recursos disponibles resultan insuficientes para atender las necesidades de esta población, por lo que se busca una mayor articulación institucional.

Javier Mora Duque, del gobierno departamental, comento que “asimismo, en los próximos días se entregarán unidades productivas dirigidas a familias víctimas de las zonas urbanas y rurales. La iniciativa beneficiará a 513 hogares de 23 municipios, mediante un esquema de cofinanciación entre alcaldías y la Gobernación, con inversiones cercanas a los cinco millones de pesos por unidad".

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Aunque el Huila es un territorio receptor de víctimas, la administración mantiene programas de asistencia humanitaria y acompañamiento social en los 37 municipios del departamento. Las autoridades señalaron que el principal desafío sigue siendo el aumento constante de personas desplazadas por la violencia en departamentos vecinos.