Comercio huilense espera crecimiento superior al 15 % durante las fiestas de San Pedro

Reportan un aumento de entre el 30 % y el 40 % en la venta. Foto Relacionada.

Neiva

Las fiestas de San Pedro representan una de las temporadas más importantes para la economía del Huila. Según los comerciantes, se espera un crecimiento superior al 15 % en las ventas frente al año anterior. El turismo, hotelería, la gastronomía y el comercio en general son los principales beneficiados por la llegada de visitantes y el aumento del consumo durante esta celebración tradicional.

Los sectores que registran mayor dinamismo son el calzado, los textiles, el vestuario y los alimentos. Durante esta época, muchas personas aprovechan para adquirir prendas y artículos nuevos, mientras que restaurantes, gastrobares y establecimientos de entretenimiento incrementan significativamente su actividad comercial. Asimismo, el transporte presenta una mayor demanda debido al flujo de turistas y viajeros.

Gustavo Victoria, de Fenalco Huila, afirmo que “otro factor que impulsa la economía regional es el Mundial de Fútbol. Los almacenes deportivos reportan un aumento de entre el 30 % y el 40 % en la venta de camisetas de la Selección Colombia, así como de balones e implementos deportivos. Esta situación ha generado expectativas positivas entre los comerciantes, quienes confían en mantener un buen comportamiento de las ventas durante la temporada”.

Aunque actualmente no se evidencia un cierre generalizado de establecimientos comerciales, persisten preocupaciones relacionadas con la seguridad y los casos de extorsión. Los empresarios destacan el trabajo conjunto con la Policía Nacional y el Ejército para garantizar la tranquilidad de comerciantes y visitantes.