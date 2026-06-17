La tormenta Arthur, la primera del Atlántico, se forma frente a las costas de Texas, Estados Unidos

Imagen de referencia de cómo se veía el paisaje en el Parque Nacional Big Bend, de Texas, el 12 de abril de 2026 (Cortesía: Andrew Lichtenstein/ Corbis via Getty Images) / Andrew Lichtenstein

La tormenta tropical Arthur se formó este miércoles como el primer ciclón de la temporada del Atlántico, frente a las costas de Texas, por lo que “se esperan inundaciones que amenazan la vida” en el sureste de Estados Unidos, avisó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés).

El fenómeno se formó a cerca de 40 millas (65 kilómetros) al noreste de Port O’Connor, en Texas, y a 190 millas (300 kilómetros) al oeste del Lago Charles de Luisiana, con vientos máximos sostenidos de 40 millas por hora (65 kilómetros por hora), indicó el NHC en su reporte.

La tormenta podría tocar superficie terrestre y causar inundaciones

El organismo, con sede en Miami, anticipa que el ciclón se desplace este miércoles hacia el noreste a lo largo de la costa de Texas, donde su centro podría tocar tierra, y luego hacia el suroeste de Luisiana por la noche.

Por ello, el NHC alertó de probables “inundaciones repentinas e inundaciones urbanas que podrían amenazar la vida hasta el viernes” en Texas, Luisiana, Misisipi, Alabama, Georgia y Florida, además de “fuertes lluvias en curso” que prolongarían la amenaza hasta el fin de semana.

“Hoy se anticipan vientos con fuerza de tormenta tropical en las cosas del Alto de Texas y Luisiana, desde High Island hasta Morgan City, donde está en vigor un aviso de tormenta tropical. Hoy se anticipan inundaciones costeras de menores a moderadas a lo largo de porciones de las costas del Alto Texas y Luisiana”, añadió.

También previó tornados en los estados afectados, marejadas que inunden las costas del Golfo y lluvias de hasta 20 pulgadas (más de 50 centímetros).

Esta es la primera tormenta de actual temporada de huracanes del Atlántico, que va del 1 de junio al 30 de noviembre.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) de Estados Unidos previó en mayo hasta seis huracanes y 14 tormentas con nombre en el Atlántico, por debajo del promedio histórico y después los 13 ciclones de 2025, cuando ningún huracán tocó suelo estadounidense por primera vez en una década.

Inundaciones en Texas

El estado de Texas ya registraba esta semana fuertes lluvias que han provocado inundaciones y al menos una víctima mortal.

Inundaciones en San Antonio, Texas, el 15 de junio de 2026 (Cortesía: Andrew J. Whitaker/San Antonio Express-News via Getty Images) / San Antonio Express-News/Hearst Ampliar Inundaciones en San Antonio, Texas, el 15 de junio de 2026 (Cortesía: Andrew J. Whitaker/San Antonio Express-News via Getty Images) / San Antonio Express-News/Hearst Cerrar

Una mujer murió en el condado de Bandera, al oeste de San Antonio (Texas), tras ser arrastrada el lunes pasado por una crecida de aguas mientras conducía; su vehículo fue hallado horas después completamente sumergido con el cuerpo en su interior.

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