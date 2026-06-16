Nueva red de apoyo promueve los derechos de mujeres privadas de la libertad en Medellín

Medellín

La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de las Mujeres, y la Corporación Humanas activaron el proyecto “Derechos que atraviesan muros”. Esta estrategia busca proteger los derechos de las mujeres privadas de la libertad, erradicar las violencias de género y crear círculos de cuidado en la ciudad que acompañarán a 90 familiares de las internas, replicando un modelo comunitario nacido en Quibdó, Chocó.

Durante el primer semestre de 2026, la iniciativa ya benefició a 108 mujeres en el Complejo Carcelario y Penitenciario El Pedregal. El grupo está integrado por 48 internas y 60 guardianas del personal de custodia, quienes recibieron formación en salud mental, derechos sexuales y reproductivos, dignidad menstrual, consentimiento y prevención de violencias.

Valeria Molina Gómez, secretaria de las Mujeres, explicó que la alianza permite visibilizar a poblaciones históricamente relegadas. La funcionaria enfatizó que las familias de las internas necesitan urgentemente espacios seguros y redes de apoyo que entiendan su realidad, por lo que el proyecto se articulará directamente con el Sistema de Cuidado de Medellín bajo un enfoque restaurativo.

La hoja de ruta de la estrategia, que se extenderá hasta 2028 con apoyo nacional e internacional, incluye la caracterización de 80 internas, asesoría psicojurídica y formación en derechos humanos. Además, se ofrecerá asistencia técnica al personal de El Pedregal para optimizar las rutas de prevención y atención de violencias de género dentro del penal.