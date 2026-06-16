Medellín activa “jornadas de respiro” para personas con discapacidad y sus familias

Medellín

La Alcaldía de Medellín consolida su estrategia de apoyo para personas con discapacidad y sus cuidadores, priorizando la salud mental y la calidad de vida. Entre 2024 y lo que va de 2026, el programa de acompañamiento psicosocial ha beneficiado a 961 ciudadanos a través de más de 11.000 intervenciones individuales y grupales. Esta iniciativa busca que el cuidado sea reconocido en la ciudad como un derecho fundamental y no solo como una obligación familiar.

El modelo de atención ofrece entre seis y ocho horas mensuales de asesoría individual con profesionales en psicología y trabajo social. Además, se realizan talleres artísticos, conversatorios de autocuidado y jornadas de empoderamiento. Luz María Ramírez, secretaria de Inclusión Social y Familia, destacó que el objetivo es dotar a las familias de herramientas y formación para afrontar el desgaste emocional de su labor diaria.

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Un componente clave son los espacios de “respiro familiar” y las jornadas de vida independiente, diseñados para dar un descanso a los cuidadores mientras se fomenta la autonomía de las personas con discapacidad. De forma complementaria, la estrategia entrega kits de autocuidado y facilita el acceso a otros servicios institucionales del municipio para asegurar una atención integral y oportuna.

El impacto real del proyecto se refleja en testimonios como el de Rosa Elena Flórez, cuidadora de una menor con discapacidad, quien resalta que la orientación en psicología, trabajo social y nutrición mejoró sus pautas de crianza. Rosa destacó que las jornadas de descanso y los kits recibidos aliviaron la carga en su hogar, transformando positivamente la calidad de vida de ambas.