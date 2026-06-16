ICBF: Sigue en pie la adopción de los tres hermanos vinculados al caso de familia estadounidense

EDUCACIÓN

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres , confirmó que el proceso de adopción de los tres hermanos que estuvieron en el centro de una controversia por denuncias de presunto abuso sexual en el norte de Bogotá, continúa vigente.

En entrevista con Caracol Radio, la funcionaria aseguró que la familia adoptante mantiene su voluntad de seguir adelante con el proceso, pese a la polémica generada tras las acusaciones que posteriormente fueron desvirtuadas.

“Se mantiene. Nos han dicho que hay voluntad de la familia de mantenerlo. Hay una promesa hecha a los niños y parece que la familia lo mantiene, y esperamos que el tejido del proceso rápidamente se restituya”, afirmó Cáceres.

La directora explicó que ahora corresponde a las autoridades administrativas encargadas del restablecimiento de derechos y del proceso de adopción coordinar las acciones necesarias para definir cuándo los menores podrán ser entregados a la familia.

Durante la entrevista, Cáceres también desmintió versiones según las cuales el ICBF estaría preparando un nuevo lineamiento para exigir que las familias extranjeras que adopten niños colombianos hablen español.

“Eso no es cierto”, respondió la funcionaria al ser consultada sobre esa posibilidad.

La directora recordó que uno de los mayores retos del sistema de adopciones es encontrar familias para grupos de hermanos, especialmente cuando se trata de varios niños que deben permanecer juntos.

“Son pocas las familias que se logra que adopten un grupo de hermanos”, señaló.

Las declaraciones se dan después de que el caso generara una fuerte reacción pública y en redes sociales, donde circularon versiones sobre un presunto abuso que posteriormente dieron un giro tras el avance de las investigaciones.

Cáceres indicó que este tipo de situaciones evidencian la necesidad de esperar los resultados de las investigaciones antes de emitir conclusiones, aunque reconoció que existe una legítima preocupación ciudadana frente a cualquier denuncia que involucre a menores de edad.