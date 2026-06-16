Huila activa amplio dispositivo de seguridad para jornada electoral y temporada festiva

Neiva

Las autoridades evaluaron los planes de prevención y vigilancia para la segunda vuelta presidencial, el Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro, y las actividades vinculadas al Mundial de Fútbol. Las instituciones mantienen una coordinación permanente para ofrecer garantías a residentes y visitantes durante cada una de estas jornadas.

Con el objetivo de preservar la seguridad y la convivencia ciudadana durante junio, la Gobernación del Huila lideró una reunión extraordinaria con representantes de la Fuerza Pública, organismos de control, entidades electorales y equipos de emergencia. En el encuentro se definieron acciones conjuntas para responder a los eventos de mayor concentración de público previstos en el departamento.

Liliana Vásquez, del gobierno departamental, comento que “como parte del operativo, más de 2.100 uniformados de la Policía Nacional estarán distribuidos en los 37 municipios huilenses. El dispositivo contempla vigilancia en escenarios de eventos masivos, vías principales, zonas comerciales y puntos estratégicos de alta concurrencia”.

De igual manera, fue aprobado el plan de contingencia para las celebraciones sampedrinas. Paralelamente, la Registraduría confirmó que la infraestructura electoral ya está preparada para la jornada democrática, con los mismos puestos y mesas de votación habilitados en la primera vuelta para atender a los ciudadanos convocados a las urnas.