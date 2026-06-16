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16 jun 2026 Actualizado 19:13

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El Pulso del Fútbol, 16 de junio del 2026

El Pulso del Fútbol analiza la posible alineación de la Selección Colombia para su debut en la Copa del Mundo.

Países y selecciones que clasifican al Mundial 2026, según la IA: ¿Colombia en la lista? // Caracol Radio

Países y selecciones que clasifican al Mundial 2026, según la IA: ¿Colombia en la lista? // Caracol Radio

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“Colombia con el equipo listo para el debut” El Pulso del Fútbol, 16 de junio del 2026

“Colombia con el equipo listo para el debut” El Pulso del Fútbol, 16 de junio del 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el debut de Francia y Argentina en la Copa del Mundo, César dijo: “Hoy vamos a tener dos selecciones que son candidatas para llegar a la final del mundial”, Steven sobre el tema agregó: “Ojo, Senegal no es un rival fácil, es una selección ruda, complicada”

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