Países y selecciones que clasifican al Mundial 2026, según la IA: ¿Colombia en la lista? // Caracol Radio

“Colombia con el equipo listo para el debut” El Pulso del Fútbol, 16 de junio del 2026 00:00:00 35:32 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el debut de Francia y Argentina en la Copa del Mundo, César dijo: “Hoy vamos a tener dos selecciones que son candidatas para llegar a la final del mundial”, Steven sobre el tema agregó: “Ojo, Senegal no es un rival fácil, es una selección ruda, complicada”

No olvide escuchar el audio del programa.

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