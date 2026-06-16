El Pulso del Fútbol, 16 de junio del 2026
El Pulso del Fútbol analiza la posible alineación de la Selección Colombia para su debut en la Copa del Mundo.
“Colombia con el equipo listo para el debut” El Pulso del Fútbol, 16 de junio del 2026
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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el debut de Francia y Argentina en la Copa del Mundo, César dijo: “Hoy vamos a tener dos selecciones que son candidatas para llegar a la final del mundial”, Steven sobre el tema agregó: “Ojo, Senegal no es un rival fácil, es una selección ruda, complicada”
No olvide escuchar el audio del programa.
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