El Huila celebró 121 años con reconocimientos y un homenaje al Sanjuanero Huilense

Neiva

El departamento del Huila conmemoró este 15 de junio sus 121 años de vida administrativa con una ceremonia solemne realizada en la plazoleta de la Gobernación, en Neiva. El evento reunió a autoridades departamentales, alcaldes, diputados, integrantes de la Fuerza Pública, artistas y ciudadanía en general, en una jornada dedicada a exaltar la historia y el desarrollo de la región.

Durante el acto central, el gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, destacó el momento de consolidación que vive el departamento, resaltando el esfuerzo de su gente y el crecimiento en distintos sectores productivos. En su intervención, expresó: “Hoy podemos afirmar que el Huila atraviesa un momento de gran consolidación”, subrayando además el avance en competitividad, inversión y desarrollo regional.

Autoridades, alcaldes, diputados, artistas y ciudadanos participaron en la ceremonia que celebró los 121 años del Huila. Foto Relacionada Ampliar Autoridades, alcaldes, diputados, artistas y ciudadanos participaron en la ceremonia que celebró los 121 años del Huila. Foto Relacionada Cerrar

En la ceremonia se realizó la entrega de las máximas distinciones del departamento. La Orden Cacica Gaitana fue otorgada a la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, mientras que la Condecoración José Eustasio Rivera fue entregada al abogado Jorge Dilson “Tito” Murcia, al ciclista Harold Tejada Canacué y al periodista Melquisedec Torres Ortiz, en reconocimiento a sus aportes profesionales, deportivos y sociales.

La celebración también incluyó un emotivo homenaje a los 90 años del Sanjuanero Huilense, símbolo cultural del departamento. La Banda Sinfónica del Huila y artistas locales participaron en la jornada, que cerró con presentaciones dedicadas a exaltar la identidad opita y las tradiciones que hacen parte del patrimonio cultural de la región.