Debate de congresistas: ¿Hay intención política de salvar la Jurisdicción Agraria?

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La representante de oposición Marelen Castillo y el senador Carlos Benavides, del Pacto Histórico, pasaron por 6AM W para hablar acerca del futuro de la Jurisdicción Agraria a pocos días para que termine el Gobierno Petro.

Castillo señaló que la oposición nuca estuvo contraria a la Jurisdicción Agraria, tanto así que surtió sus primeros debates en el Congreso.

“Apoyamos la creación de la Jurisdicción, presentamos proposiciones, ponencias positivas, pero hoy no la debatimos, sino las competencias de la Jurisdicción Agraria. Llevamos dos meses y no ha sido posible conciliar sobre un punto. Si lo lográramos, el proyecto saldría adelante”, dijo.

De otro lado, Benavides aseguró que la Jurisdicción Agraria no es una propuesta o algo opcional, sino “un mandato constitucional aprobado en 2023”.

“Como mandatado, se ha adherido toda una dinámica tanto en el acto legislativo como en la ley estatutaria. Nosotros, siguiendo lo que se firmó en las comisiones Primera de Cámara y Senado, se habían hecho una serie de acuerdos con todas las bancadas”, afirmó.

Detalló que el punto en discordia para que avance en el Congreso son las competencias frente a la Agencia Nacional de Tierras y las limitaciones de la Jurisdicción Agraria, entre otros.

Escuche la entrevista completa aquí: