Expresidente César Gaviria fue dado de alta, anunció su hija María Paz Gaviria
“Ya dieron a mi padre de alta”, escribió María Paz Gaviria a través de su cuenta de X.
María Paz Gaviria, hija del expresidente César Gaviria y director del Partido Liberal, confirmó este martes, 16 de junio, que su padre ya fue dado de alta, tras permanecer hospitalizado durante el fin de semana.
“Ya dieron a mi padre de alta”, escribió María Paz Gaviria a través de su cuenta de X.
Es de recordar que el pasado domingo 14 de junio, La Fundación Santa Fe de Bogotá informó que el expresidente César Gaviria Trujillo permanecía hospitalizado tras ser sometido a una intervención quirúrgica abdominal.
La Fundación señaló que la información fue divulgada a solicitud de la familia del exmandatario.
“El expresidente, doctor César Augusto Gaviria Trujillo, se encuentra hospitalizado bajo manejo integral y multidisciplinario, posterior a una intervención quirúrgica abdominal”, indicó la Fundación el domingo.
Sin embargo, en su momento también se informó que Gaviria se encontraba “con evolución clínica satisfactoria y estable”.
Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...