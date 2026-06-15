Neivanos se unieron para recuperar el Río del Oro en jornada ambiental

Neiva

La mañana de este domingo, decenas de neivanos se dieron cita en distintos puntos del Río del Oro para participar en una jornada de limpieza que busca recuperar uno de los afluentes más representativos de la capital huilense. La iniciativa fue promovida por el empresario Felipe Olave y contó con el respaldo de empresas, instituciones y voluntarios.

Con palas, bolsas y herramientas de trabajo, familias enteras, jóvenes y ciudadanos acudieron desde tempranas horas para retirar residuos y generar conciencia sobre la importancia de proteger las fuentes hídricas de la ciudad. La actividad también se convirtió en un espacio para fortalecer el sentido de pertenencia por Neiva.

Durante la jornada, Olave agradeció la respuesta de la comunidad y destacó que el objetivo iba más allá de recoger basura. Según manifestó, la actividad demostró que existe una ciudadanía dispuesta a trabajar por el bienestar colectivo y a aportar en la construcción de una ciudad más limpia y sostenible.

El Río del Oro ha sido escenario de diversas jornadas de recuperación ambiental debido a los problemas de contaminación que históricamente han afectado su cauce. Expertos y autoridades han insistido en que la conservación de estas fuentes hídricas requiere no solo intervenciones periódicas, también es necesario realizar cambios en los hábitos de los neivanos para evitar la disposición inadecuada de residuos.