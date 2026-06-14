Tabla de posiciones Grupo E: Así quedó tras la goleada de Alemania a Curazao

Alemania demostró ante Curazao el nivel que tiene para enfrentar la Copa del Mundo. El equipo europeo dominó el compromiso, lo que se reflejó con la victoria 7 goles a 1 del equipo de Julian Nagelsmann sobre el debutante caribeño, que jugó por primera vez en su historia un partido mundialista.

La selección alemana estuvo por encima en todas las estadísticas, registrando una posesión del balón de más del 65%, sobre el 35% del equipo caribeño. Igualmente, generó 26 tiros totales, 12 de ellos al arco; sin embargo, el equipo de Dick Advocaat logró dos tiros a puerta y convertir su primer gol en su historia.

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Resumen partido Alemania - Curazao

El marcador se abrió muy temprano; el encargado fue Felix Nmecha, quien a los seis minutos aprovechó la primera oportunidad del partido. En el minuto 21′, el Estadio NRG rompió en celebración, luego de que Livano Comenencia anotara para igualar el marcador y le diera a la ‘Ola Azul’ la primera celebración de gol en un mundial en su historia.

El empate se mantuvo hasta el minuto 38′, cuando Nico Schlotterbeck anotó para volver a poner a Alemania por encima en el marcador. Pero el cuadro de Nagelsmann no terminaría el primer tiempo con solo dos goles, pues en el minuto 45+5′, Kai Havertz transformó un penalti en gol para ampliar la ventaja.

El segundo tiempo estuvo marcado por el dominio alemán, que haría cuatro goles en la segunda mitad. El cuarto gol llegó al minuto de que se reanudara el compromiso, esta vez de Jamal Musiala. El quinto llegó de la mano de Nathaniel Brown, que con una volea venció al arquero de Curazao.

La sexta anotación del partido fue una jugada finalizada por Deniz Undav, tras asistencia de Joshua Kimmich. Finalmente, el encargado de cerrar el marcador fue Kai Havertz, quien anotó doblete luego de un robo de balón de Deniz Undav.

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Tabla de posiciones del GRUPO E

Alemania toma ventaja en el Grupo E luego de golear 7 goles a 1 a Curazao, en un partido que FUE dominado por el cuadro europeo. Falta el segundo partido del grupo entre Ecuador y Costa de Marfil programado para hoy, domingo 14 de junio, a las 6:00 p.m.

Pos. Selección Puntos DG 1. Alemania 3 +6 2. Ecuador 0 0 3. Costa de Marfil 0 0 4. Curazao 0 -6

Próximos partidos del Grupo E

Así se jugarán los partidos restantes del Grupo E en la fase de grupos del Mundial 2026.

Fecha 1

Domingo 14 de junio

Costa de Marfil vs. Ecuador: 6:00 p.m. - Estadio Filadelfia.

Fecha 2

Sábado 20 de junio

Alemania vs. Costa de Marfil: 3:00p.m. - Estadio Toronto

3:00p.m. - Estadio Toronto Ecuador vs. Curazao: 7:00 p.m.- Estadio Kansas City

Fecha 3

Jueves 25 de junio

Ecuador vs. Alemania: 3:00 p.m. - Estadio New York New Jersey.

3:00 p.m. - Estadio New York New Jersey. Curazao vs. Costa de Marfil: 3:00 p.m. - Estadio Filadelfia.

*Todos los horarios corresponden a la hora de Colombia.