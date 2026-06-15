Mundial Con sorpresas, expulsiones y protestas, El Pulso del Fútbol 15 de junio de 2026 00:00:00 36:05 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el empate entre la selección de Cabo Verde vs España. César dijo: “Es un triunfo inmenso es una victoria gigantesca lo que hizo este modesto equipo de un pequeño país con pocos habitantes y un arquero que se consagro en el arranque del campeonato del mundo”. Sobre el tema Steven agregó:”Ahora España tuvo todas las oportunidades como las tuvo ayer Ecuador de abrir el marcador y ganar el partido”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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