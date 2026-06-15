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15 jun 2026 Actualizado 20:05

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El Pulso del Fútbol, 15 de junio de 2026

El Pulso del Fútbol analiza el empate entre la selección de España contra Cabo Verde.

España empata con Cabo Verde - Getty Images

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Mundial Con sorpresas, expulsiones y protestas, El Pulso del Fútbol 15 de junio de 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el empate entre la selección de Cabo Verde vs España. César dijo: “Es un triunfo inmenso es una victoria gigantesca lo que hizo este modesto equipo de un pequeño país con pocos habitantes y un arquero que se consagro en el arranque del campeonato del mundo”. Sobre el tema Steven agregó:”Ahora España tuvo todas las oportunidades como las tuvo ayer Ecuador de abrir el marcador y ganar el partido”.

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