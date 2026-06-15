Alcaldía de Neiva entrega vía de Las Granjas tras décadas de abandono
La intervención se realizó en un sector comercial y turístico de la ciudad que, según autoridades y comunidad, llevaba más de 50 años sin una solución definitiva.
Neiva
La Alcaldía de Neiva entregó la pavimentación de un tramo vial ubicado en la intersección de la carrera Séptima B y la calle 27A, en el barrio Las Granjas. La intervención fue ejecutada por la Secretaría de Infraestructura con apoyo de Empresas Públicas de Neiva, que adelantó trabajos complementarios en la red de acueducto del sector.
Durante la entrega, el alcalde Germán Casagua aseguró que la intervención responde a los compromisos adquiridos con la comunidad. “Nosotros sencillamente lo que estamos haciendo es cumplir con nuestro deber, con nuestra obligación, nuestra responsabilidad y honrando nuestra palabra”, afirmó el mandatario al referirse a una vía que, según habitantes del sector, permaneció durante décadas en malas condiciones.
Según la administración municipal, la obra beneficia a residentes, comerciantes y visitantes que frecuentan esta zona reconocida por la venta de bizcochos de achira, especialmente durante las festividades sampedrinas. La comunidad de Las Granjas acompañó la entrega con una celebración que incluyó papayera, bailes tradicionales y pólvora, en reconocimiento a una intervención esperada durante años.
El secretario de Infraestructura, Germán Darío Sánchez Gómez, destacó el despliegue operativo que permitió ejecutar la intervención en un corto tiempo. “Pusimos a disposición todos los equipos y el personal para intervenir esta importante vía”, señaló. Por su parte, el concejal Camilo Perdomo señaló que la pavimentación representa el cumplimiento de una “deuda histórica con la comuna” y fortalece uno de los sectores más representativos de la capital huilense.
Valentina Gasca
Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...