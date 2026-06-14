Ubican y destruyen tres explosivos de disidencias en zona rural de Caquetá

Neiva

Tropas del Batallón de Montaña N.° 9 de la Novena Brigada del Ejército Nacional ubicaron y destruyeron de manera controlada tres dispositivos explosivos improvisados en la inspección de Balsillas, jurisdicción de San Vicente del Caguán, Caquetá.

Tras la ubicación de los artefactos, el personal militar especializado activó los protocolos de seguridad y realizó una destrucción controlada de los explosivos, con el fin de eliminar el riesgo que representaban para quienes transitan por esta zona.

De acuerdo con información preliminar, los explosivos pertenecerían al grupo armado organizado residual Estructura Iván Díaz. El hallazgo se produjo en medio de las operaciones que desarrolla el Ejército en esta región del país.

Según el brigadier general César Augusto Suárez, comandante de la Novena Brigada, los explosivos “fueron neutralizados por personal especializado, evitando una amenaza directa contra la población civil y las tropas que desarrollan operaciones en la zona”.