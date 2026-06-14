Resultados y resumen del Mundial 2026 HOY: Brasil empata y Escocia gana

Este sábado 13 de junio se jugaron 4 partidos correspondientes al grupo B, grupo C y Grupo D, que ya completaron la fecha 1 del Mundial 2026. Entre los encuentros destacados estuvo el empate entre Brasil y Marruecos, y la victoria de Escocia sobre Haití.

Repase los partidos disputados hoy sábado 13 de junio en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Qatar 1 - 1 Suiza

El conjunto asiático logró empate a un gol en los minutos finales del partido gracias a una anotación de Boualem Khoukhi en el minuto tres de adición (90+3) este resultado le permitió sumar el primer punto de su historia en una Copa del Mundo, y mantener abiertas las posibilidades de clasificar a la siguiente ronda del torneo.

El equipo europeo dominó gran parte del inicio del partido, y en el minuto 17, el portero catarí Mahmoud Abunada cometió una infracción dentro del área que fue sancionada como penal. Breel Embolo fue el encargado de cobrar y convirtió con tranquilidad para poner el 1-0 para el equipo suizo.

Cuando parecía que Suiza se iba a quedar con los tres puntos, el equipo catarí logró realizar un acción que terminó en gol. En el minuto 90+3, Boualem Khoukhi apareció dentro del área con un cabezazo imposible para el arquero suizo y desató la celebración del conjunto asiático y de los aficionados que se encontraban en el estadio.

Brasil 1 - 1 Marruecos

Brasil y Marruecos no lograron sacarse diferencia, en uno de los partidos más atractivos de la primera fecha del Mundial 2026, perdiendo la oportunidad de dar el primer golpe en el Grupo C.

Desde los primeros minutos de juego, las dos selecciones apostaron por presión alta; el que primero vio resultados de la intensidad del juego fue Marruecos, quien aprovechó un error de Lucas Paquetá en la mitad del campo. Ismael Saibari recuperó el balón y definió con gran calidad al picar el balón sobre Alisson Becker para establecer el 1-0.

El empate de Brasil llegó al minuto 31, con una jugada individual de Vinícius Júnior, quien dejó atrás a varios defensores y definió al ángulo, con precisión para marcar un auténtico golazo imposible para Yassine Bounou.

Haití 0 - 1 Escocia

En un grupo con Marruecos y Brasil, la selección de Escocia cierra la primera fecha como líder del Grupo C, al sumar tres puntos, luego de vencer, por la mínima diferencia, a Haití. Esta victoria se da luego de 28 años de ausencia en las Copas de Mundo, pues su última participación se remonta a Francia 1998.

Escocia tomó el control desde el inicio del partido, generando problemas a la defensa haitiana gracias a su intensidad en ataque y a la velocidad de sus transiciones. El equipo escocés tomó ventaja en el marcador minuto 28’, cuando John McGinn aprovechó una acción ofensiva que se originó tras dos remates para enviar el balón al fondo de la red y marcar el único gol del compromiso.

Para la segunda mitad, Haití generó oportunidades de llegar al arco rival, pero tuvo dificultades para concretar las oportunidades. Finalmente, el combinado haitiano logró aprovechar los acercamientos y terminó cediendo tres puntos importantes. Luego del resultado, la selección es cuarta del Grupo C con cero unidades.