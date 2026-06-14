🔴 Australia vs. Turquía: Siga el partido por el Grupo D del Mundial 2026

La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa con el partido entre la selección de Australia y Turquía en el BC Place Stadium de Vancouver, Canadá. Los dos equipos que buscan un buen comienzo en el torneo y en el Grupo D, y así, acercarse a la clasificación a los dieciseisavos de final.

Turquía inicia su tercera participación en una Copa del Mundo, y marca su regreso después de más de dos décadas de ausencia, pues la última vez que participó fue en Corea-Japón en 2002. Por su parte, Australia participará por sexta vez consecutiva; en su última participación en Qatar 2022, el equipo oceánico logró avanzar hasta los octavos de final.

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Así llegan los equipos

Australia llega al Mundial luego de un empate y una derrota en los amistosos previos a la Copa, contra Suiza y México, respectivamente. El equipo de Tony Popovic llega con figuras como el portero Mathew Ryan, el centrocampista Jackson Irvine y el central Harry Souttar, con quienes buscarán mejorar su participación anterior.

Por su parte, Turquía llega al torneo tras una campaña de clasificación destacada, donde finalizó en el segundo lugar detrás de España. El cuadro dirigido por Vincenzo Montella cuenta con una figura como Arda Güler, quien se espera conduzca a su selección a superar la fase de grupo.

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