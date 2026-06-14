Isaac del Toro es el ganador de la etapa 8 del Tour Auvergne Rhone-Alpes: Así le fue al colombiano

BRISON, FRANCE - JUNE 14: Isaac Del Toro of Mexico and UAE Team Emirates - XRG celebrates at podium as Yellow Leader Jersey winner with the presence of the five times Tour de France winner, Bernard Hinault of France (L) during the 78th Tour Auvergne-Rhone-Alpes 2026, Stage 8 a 120.1km stage from Beaufort to Plateau de Solaison - Brison 1497m / #UCIWT / on June 14, 2026 in Brison, France. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images) / Dario Belingheri

El mexicano Isaac del Toro confirmó su gran momento de forma y se proclamó campeón del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 luego de imponerse de manera consecutiva en las etapas 7 y 8 de la competencia. El corredor del UAE Team Emirates completó una espectacular remontada en la clasificación general y cerró la carrera con una exhibición en la alta montaña.

Resumen de la etapa

La octava y última jornada presentó un recorrido de 120,1 kilómetros entre Beaufort y Plateau de Solaison, una etapa corta pero exigente que prometía movimientos importantes en la lucha por el título.

Desde los primeros kilómetros se formó una numerosa escapada en la que el colombiano Harold Tejada asumió el protagonismo. Tras los abandonos de varios de sus compatriotas en jornadas anteriores, el huilense quedó como el único representante colombiano en carrera y fue uno de los corredores más activos de la fuga.

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El grupo de cabeza llegó a conservar una ventaja superior a los 40 segundos cuando restaban poco más de 20 kilómetros para la meta. Sin embargo, todo se definió en el ascenso final al Plateau de Solaison, un puerto fuera de categoría que terminó siendo decisivo para la clasificación general.

Fue allí donde Isaac del Toro lanzó un contundente ataque que dejó sin respuesta a sus principales rivales. El mexicano fue aumentando progresivamente la diferencia gracias a un ritmo demoledor que nadie pudo seguir. Kilómetro tras kilómetro, fue consolidando una ventaja que lo acercaba cada vez más al liderato de la carrera.

En los últimos kilómetros, Del Toro rodó en solitario hacia la meta con más de medio minuto de ventaja sobre sus perseguidores. De esta manera, el ciclista del UAE Team Emirates culminó una remontada iniciada en la etapa del sábado y selló un fin de semana perfecto, consiguiendo dos victorias consecutivas y el título de campeón del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026.

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Así le fue a Harold Tejada

La participación colombiana estuvo marcada por las dificultades a lo largo de la semana. Los abandonos sufridos por varios corredores nacionales redujeron la presencia cafetera en la competencia, dejando a Harold Tejada como el único colombiano en carrera durante la jornada definitiva.

El corredor del XDS Astana Team fue protagonista desde el inicio al integrar la fuga del día y mantenerse durante varios kilómetros entre los hombres de cabeza. Su actitud ofensiva le permitió ser uno de los nombres más destacados de la etapa, aunque la dureza del ascenso final terminó por neutralizar las opciones de los escapados.

Pese a no disputar la victoria, Tejada dejó una imagen positiva gracias a su combatividad y capacidad para mantenerse entre los protagonistas en una de las etapas más exigentes de la competencia. Así concluyó la actuación colombiana en una edición que tuvo como gran figura al mexicano Isaac del Toro, quien confirmó su condición de una de las jóvenes promesas más importantes del ciclismo mundial.