Guerra, confianza y liderazgo: los desafíos de pensar un nuevo rumbo para Colombia

A partir de experiencias personales, datos de cultura política y reflexiones históricas, Casas y Flórez analizan cómo la guerra ha moldeado durante décadas las relaciones sociales, las instituciones y las formas de ejercer el poder en Colombia. También exploran la dificultad de construir confianza entre ciudadanos, fortalecer la convivencia y superar los incentivos que, históricamente, han favorecido la confrontación por encima de la cooperación.

La conversación también aborda el impacto de los mercados globales en los conflictos locales, las limitaciones de los modelos importados para interpretar la realidad colombiana y la necesidad de que occidente asuma una mayor corresponsabilidad frente a fenómenos como el narcotráfico y las economías ilegales que alimentan la violencia en territorios del país.

Aquí el capítulo: