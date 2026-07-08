Santa María restringe el acceso a atractivos turísticos por aumento del nivel del embalse de Chivor

Las restricciones podrían extenderse durante cerca de 20 días, según el comportamiento de las lluvias.

Santa María

La Alcaldía de Santa María, Boyacá, ordenó el cierre temporal de tres sectores turísticos ante el aumento del nivel del embalse de Chivor y las lluvias que continúan registrándose en la zona.

La medida aplica para el Pozo de la Calavera, la Huella del Iguanodón y los Pozos Azules, lugares ubicados cerca del balneario de Batá y que podrían verse afectados por posibles reboses durante los próximos días.

El alcalde de Santa María, Rubén Darío González, explicó que la decisión fue tomada luego de recibir un reporte de la empresa AES Colombia, según el cual el embalse se encuentra en un 84 % de su capacidad.

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“Con este porcentaje se toman decisiones, porque posiblemente vamos a tener reboses en el transcurso de esta semana”, afirmó el mandatario, al señalar que las restricciones buscan prevenir riesgos para habitantes y visitantes.

González agregó que las fuertes lluvias en la parte alta del embalse, especialmente en las riberas de los ríos Garagoa y Zúnuba, así como en la quebrada La Colorada, cercana al Pozo de la Calavera, aumentan la posibilidad de afectaciones en estos sectores.

Aunque no hay una fecha exacta para levantar las restricciones, el alcalde estimó que podrían mantenerse por cerca de 20 días, dependiendo del comportamiento de las lluvias y del nivel del embalse.

El mandatario aclaró que la medida no limita el ingreso a Santa María ni al Valle de Tenza. “Es puntualmente en esos tres sitios: el Pozo de la Calavera, la Huella del Iguanodón y los Pozos Azules”, indicó.