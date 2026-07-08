AES Colombia prevé descargas controladas en Chivor ante aumento de lluvias y caudales en la cuenca

Santa María

AES Colombia reforzó las acciones de monitoreo, prevención y comunicación con las comunidades y autoridades de la región ante el incremento de las lluvias y los altos aportes hídricos registrados en la cuenca del Embalse Chivor.

La compañía informó que, si se mantienen las actuales condiciones de precipitación, durante los próximos días podrían realizarse maniobras de descarga controlada de agua en el embalse, como parte de los protocolos operativos preventivos de la Central Hidroeléctrica de Chivor.

AES Colombia reactivó el canal de comunicación con las comunidades de Río Batá y Guavio, en el municipio de Santa María, desde donde emitirá diariamente un boletín adicional sobre el comportamiento del embalse y las operaciones que puedan requerirse.

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Según el monitoreo de la empresa, la cuenca registra una afluencia acumulada del 142 %, mientras que en mayo los aportes hídricos alcanzaron el 113 % de los registros históricos para esta época del año. Este comportamiento permitió que el Embalse La Esmeralda alcanzara el 84 % de su capacidad de almacenamiento.

La empresa explicó que las descargas controladas hacen parte de la operación normal de la infraestructura, no corresponden a una situación de emergencia y buscan administrar de manera segura el volumen de agua almacenado, preservar las condiciones de operación de la central y reducir riesgos para las comunidades ubicadas aguas abajo.

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Federico Echavarría, director de AES Colombia, indicó que la compañía mantiene monitoreo permanente sobre la cuenca y comunicación constante con las autoridades y habitantes de la zona, debido a la alta intensidad de la temporada de lluvias.

Además, la compañía recomendó informar a turistas y visitantes sobre la situación, retirar los animales de las vegas de los ríos, evitar actividades recreativas o de pesca durante la noche, no ingresar a zonas de inundación natural y atender únicamente la información emitida a través de los canales oficiales.