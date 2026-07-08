Bomberos de Boyacá piden aumentar recursos para renovar equipos y atender emergencias

Los recursos serían destinados a renovar trajes de protección, adquirir máquinas especializadas y fortalecer la respuesta ante emergencias.

Tunja

Bomberos de Boyacá pidió a la Asamblea Departamental aumentar los recursos destinados al Fondo Departamental de Bomberos, con el propósito de fortalecer la atención de emergencias, renovar elementos de protección personal y adquirir vehículos especializados.

La solicitud fue presentada por el capitán Pablo Díaz, comandante del Cuerpo de Bomberos de Garagoa y delegado departamental de Bomberos para Boyacá, quien explicó que el departamento cuenta actualmente con 870 bomberos y 53 cuerpos de bomberos.

“Los recursos que recibimos son mínimos, muy mínimos por parte de las administraciones municipales”, afirmó el comandante, al señalar que algunos cuerpos de bomberos suscriben convenios con los municipios por valores de entre 10 y 12 millones de pesos mensuales.

Díaz explicó que el Fondo Departamental de Bomberos recibe actualmente entre 620 y 650 millones de pesos anuales, recursos que provienen de un porcentaje de los ingresos tributarios del departamento.

“Si bien es cierto que en el año 2016 recibíamos 30 millones de pesos y en 2019 se aumentó a más de 620 millones, hoy estamos pidiendo que nos inyecten otros recursos importantes”, manifestó.

La propuesta planteada ante la Asamblea busca que el porcentaje destinado al Fondo Departamental de Bomberos pase del 0,15 % a un punto de los ingresos tributarios de Boyacá. Según el delegado departamental, esta modificación permitiría que los recursos anuales lleguen a cerca de 4.500 millones de pesos.

“Con esos 4.500 millones de pesos aumentaríamos la calidad de la prestación del servicio en las emergencias y también la calidad de vida de nuestros bomberos”, indicó.

El comandante advirtió que los recursos actuales no son suficientes para responder a una emergencia que supere la capacidad operativa de un municipio o del departamento.

“Si nos llegara a ocurrir una emergencia que sobrepase la capacidad de respuesta del municipio o del departamento, no tenemos cómo responderle a nuestros boyacenses”, sostuvo.

De aprobarse el aumento de recursos, estos serían invertidos en máquinas de bomberos, vehículos especializados y elementos de protección personal para los uniformados.

“Hoy el 80 % de los bomberos de Boyacá tiene trajes que ya están para cambio. Vamos a invertir en elementos de protección personal y en máquinas de bomberos”, señaló.

Díaz añadió que, debido a las limitaciones presupuestales, algunos cuerpos de bomberos deben operar con camionetas o camiones que no son aptos para atender emergencias.

Tras la presentación de la propuesta, entre 12 y 13 diputados expresaron su disposición para avanzar en una mesa técnica con Bomberos Boyacá, la Asamblea Departamental y la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo.