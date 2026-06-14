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14 jun 2026 Actualizado 17:52

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El Pulso del Fútbol, 14 de junio de 2026

El Pulso del Fútbol Analiza en vivo el entrenamiento de la Selección Colombia en México.

La Selección Colombia tiene impresionante invicto frente a selecciones europeas: ¿Podrá mantenerlo? / FCF

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¿Qué Selección ha desepcionado en el Mundial?

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el entrenamiento en vivo de la selección Colombia y las novedades de cara al debut de la selección cobtra Uzbekistan en la Copa del Mundo y la actualidad de la competición en los diferentes escenarios. César dijo: “Estamos en la cancha del Atlas donde la selección Colombia ya está saliendo a entrenar bajo la lluvia y vamos a trasmitir un entrenamiento en vivo”. Sobre el tema Steven agregó: “Todo muy bien, esperando el partido acá en Filadelfia con la selección de Costa de Marfil y Ecuador esperando que no decepcione como si decepciono terriblemente Paraguay”.

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