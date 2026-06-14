El Pulso del Fútbol, 14 de junio de 2026

¿Qué Selección ha desepcionado en el Mundial? 00:00:00 34:17 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el entrenamiento en vivo de la selección Colombia y las novedades de cara al debut de la selección cobtra Uzbekistan en la Copa del Mundo y la actualidad de la competición en los diferentes escenarios. César dijo: “Estamos en la cancha del Atlas donde la selección Colombia ya está saliendo a entrenar bajo la lluvia y vamos a trasmitir un entrenamiento en vivo”. Sobre el tema Steven agregó: “Todo muy bien, esperando el partido acá en Filadelfia con la selección de Costa de Marfil y Ecuador esperando que no decepcione como si decepciono terriblemente Paraguay”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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