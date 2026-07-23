Cartagena reporta baja en embarazos adolescentes, letalidad infantil y letalidad por dengue

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, destacó los resultados positivos reflejados en el más reciente informe de calidad de vida de Cartagena Cómo Vamos, el cual evidencia avances significativos en indicadores de salud pública, especialmente, en la reducción de los embarazos en adolescentes y la disminución de la letalidad infantil y dengue.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante 2025 Cartagena registró una reducción del 19,5 % en los embarazos en adolescentes, al pasar de 1.687 casos en 2024 a 1.379 casos en 2025 y 1.3 por cada 100.000 habitantes en mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) y desnutrición (que es 150% por debajo de la de Colombia). Este resultado responde al fortalecimiento de las acciones de promoción de los derechos sexuales y reproductivos, educación, prevención y articulación interinstitucional lideradas por el Distrito.

En cuanto al control de la enfermedad por dengue, el informe resalta la reducción de la letalidad del 0,08 % en la ciudad durante 2025.

Aunque el comportamiento epidemiológico evidenció un aumento en el número de casos, la reducción en la letalidad demuestra una mayor capacidad de respuesta del sistema de salud, el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, el diagnóstico oportuno, la atención integral de los pacientes y las estrategias implementadas para el control de esta enfermedad.

“Estos resultados muestran que vamos avanzando, pero también nos recuerdan que aún hay retos importantes. Seguiremos trabajando junto al Dadis, al personal de salud y a todos los actores del sistema para fortalecer la prevención, ampliar la cobertura de nuestros programas y mejorar cada uno de los indicadores, porque nuestro compromiso es que los cartageneros tengan cada vez mejores condiciones de salud y una mejor calidad de vida”, expresó el alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz.

Por su parte, el director del Dadis, Rafael Navarro España, destacó que los resultados consignados en el informe de calidad de vida de Cartagena Cómo Vamos son reflejo del trabajo articulado que viene liderando la Administración Distrital con el apoyo del sector privado, Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB) y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS para fortalecer la salud pública y garantizar una atención oportuna y de calidad a los cartageneros.

“Los resultados evidencian avances importantes para la ciudad. Hoy Cartagena registra una disminución en la mortalidad infantil, una tasa de mortalidad materna cuatro veces inferior al promedio nacional y una tasa de 1,3 por cada 100 mil habitantes por mortalidad asociada a Enfermedad Diarreica Aguda. Estos indicadores reflejan la efectividad de las estrategias de promoción, prevención y fortalecimiento de la red de servicios de salud”, señaló Navarro.

Asimismo, aunque durante 2025 se notificaron más de 7.000 casos de dengue, la baja letalidad demuestra la capacidad de respuesta del sistema de salud y el trabajo coordinado entre las instituciones.

“A esto se suma el incremento en las coberturas de vacunación del esquema regular, además, Cartagena se posiciona como una ciudad pionera en la implementación de la vacuna contra el dengue. Estos logros nos motivan a seguir trabajando para garantizar una atención en salud integral, humanizada, de calidad y cada vez más cercana a la ciudadanía”, manifestó Rafael Navarro España.

Estos resultados reflejan el compromiso de la Administración Distrital con el fortalecimiento de la salud pública y la implementación de políticas orientadas a proteger la vida y el bienestar de la población, mediante acciones preventivas, el acceso oportuno a los servicios de salud y el trabajo articulado con las instituciones y la comunidad.

La Alcaldía Mayor de Cartagena y el Dadis continuarán consolidando estrategias que permitan mantener la tendencia positiva de estos indicadores y seguir construyendo una ciudad con mejores condiciones de salud y calidad de vida para todos sus habitantes.