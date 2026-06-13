El Pulso del Fútbol, 13 de junio de 2026

Neymar enciende las alarmas en Brasil: se confirma preocupante lesión a dos semanas del Mundial (Photo by Pedro Vilela/Getty Images) / Pedro Vilela

El Pulso Del Fútbol 14 DE JUNIO Colombia con todo definido 00:00:00 51:33 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre Neymar y su posibilidad de estar para el segundo partido de la Copa del Mundo. César dijo: “Hoy no podrá estar Neymar porque hemos tratado de investigar si estará en el segundo partido, Ancelotti dio una luz de esperanza, pero me dicen los colegas brasileños que hemos contactado que también puede perderse el segundo”. Sobre el tema Steven agregó: “Pues ayer dijo Ancelotti que va a estar, yo lo traduje mal porque estaba en italiano, pero Ancelotti no dijo creo dijo va a estar”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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