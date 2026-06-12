Viajar a Panamá a cuotas y 0% de interés: apuesta de Davivienda y Decameron para impulsar el turismo

Colombia

Los destinos de playa continúan ocupando un lugar destacado entre las preferencias de los viajeros latinoamericanos, especialmente aquellos que buscan combinar descanso, entretenimiento y contacto con la naturaleza en un mismo lugar.

En ese contexto, Panamá sigue consolidándose como una de las alternativas más atractivas de la región gracias a la diversidad de experiencias que ofrece tanto en sus ciudades como en sus zonas costeras. En la zona del Farallón, ubicado sobre la costa del Pacífico, se encuentra el hotel Royal Decameron Panamá, una de las apuestas de la cadena hotelera para atraer visitantes interesados en experiencias todo incluido.

La creciente búsqueda de experiencias integrales ha llevado a que los viajeros no solo prioricen el alojamiento, sino también la posibilidad de acceder a actividades complementarias durante su estadía. Entre ellas se destacan los deportes acuáticos, como el Kayak, las propuestas gastronómicas y los espacios para el descanso familiar.

Desde Decameron destacan que “la pasión por viajar y conocer nuevas culturas se vive mejor” cuando los visitantes pueden combinar diferentes experiencias en un mismo destino, una tendencia que ha cobrado fuerza tras la recuperación del turismo internacional.

Además de las actividades en el mar, los viajeros encuentran en esta zona del Pacífico panameño una oferta cada vez más amplia de restaurantes, espacios de entretenimiento y alternativas para diferentes perfiles de turistas, desde familias hasta viajeros que buscan una escapada de descanso.

Ampliar Cerrar

La conectividad aérea de Panamá y su ubicación estratégica en la región continúan siendo factores clave para mantener el interés de visitantes provenientes de distintos países, en un mercado turístico que sigue evolucionando y apostando por experiencias cada vez más personalizadas.

Salga del país con un 45% OFF y 0% de interés a 3, 6, 9 o 12 cuotas con tarjetas de crédito Davivienda. Reserve en www.decameron.com o al número 320 889 9822. Consulte términos y condiciones en www.decameron.com, Operado por Servincluidos Limitada RNT 3961.

.