San Andrés, de los destinos turísticos más visitados de Colombia: 5 hoteles icónicos ‘All inclusive’

Colombia

El archipiélago de San Andrés continúa siendo uno de los principales referentes del turismo colombiano gracias a la combinación de playas, cultura y actividades recreativas que atraen cada año a miles de visitantes nacionales e internacionales.

Reconocida por el llamado mar de siete colores, la isla se ha consolidado como uno de los destinos más apetecidos para quienes buscan disfrutar del Caribe colombiano. Sus paisajes, sumados a la riqueza cultural de la comunidad raizal, han permitido que el territorio mantenga un lugar privilegiado dentro de la oferta turística nacional.

Más allá de las playas, San Andrés ofrece una amplia variedad de experiencias relacionadas con el turismo de naturaleza y aventura. Los deportes acuáticos, los recorridos por diferentes sectores de la isla y las visitas a lugares emblemáticos como Johnny Cay forman parte de los principales atractivos para los visitantes.

En este escenario, Decameron opera cinco hoteles en distintos puntos estratégicos del archipiélago: Isleño, Los Delfines, Maryland, Marazul y San Luis.

De acuerdo con operadores turísticos, cada vez son más las personas que buscan experiencias que les permitan conectar con la cultura local. En ese sentido, la gastronomía se ha convertido en uno de los elementos más valorados por quienes llegan al archipiélago. Preparaciones tradicionales a base de pescado, coco y productos del Caribe complementan la experiencia de viaje.

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La cadena destaca que sus hoteles permiten a los visitantes “disfrutar del mar de siete colores desde diferentes ambientes”, una característica que responde a la creciente demanda de experiencias personalizadas dentro del turismo nacional.

Para reservar sus vacaciones con hasta 45% OFF, además 0% de interés difiriendo a 3, 6, 9 o 12 cuotas con tarjetas Davivienda, ingrese a www.decameron.com o comuníquese al 320 889 9822. Consulte términos y condiciones en www.decameron.com, Operado por Servincluidos Limitada RNT 3961.