Asumió Claudia Carrasquilla como nueva viceministra de Defensa: “No llego a negociar con criminales”

Claudia Carrasquilla asumió como nueva viceministra para las Políticas de Defensa y Seguridad. Foto: suministrada.

Claudia Carrasquilla asumió como nueva viceministra para las Políticas de Defensa y Seguridad, uno de los cargos clave del Ministerio de Defensa en el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

La exfiscal y exconcejal de Medellín llega a la cartera con un mensaje directo frente a las organizaciones criminales: “No llego a negociar con los criminales”.

Carrasquilla publicó este viernes las primeras imágenes de su llegada al Ministerio de Defensa, donde aparece firmando los documentos de su posesión y reunida con parte del equipo de trabajo. “Llegó a trabajar por nuestros soldados, nuestros policías y por millones de colombianos que tienen derecho a vivir sin miedo. ¡Vamos a recuperar a Colombia!”, escribió.

Su nombramiento quedó formalizado mediante un decreto expedido el 13 de agosto de 2026, firmado por el presidente Abelardo de la Espriella y el ministro de Defensa, general (r) Jorge Eduardo Mora López. El acto administrativo la designa específicamente en el despacho del Viceministerio para las Políticas de Defensa y Seguridad.

La nueva viceministra es abogada penalista de la Universidad de Medellín y especialista en Procedimiento y Derecho Constitucional. Buena parte de su carrera la desarrolló en la Fiscalía General de la Nación.

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