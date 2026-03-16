Zelenski visitará España el miércoles para reunirse con el presidente Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno Español, Pedro Sánchez, con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en el Palacio de la Moncloa, en Madrid, España. FOTO: Fernando Sánchez/Getty Images / Europa Press News

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, visitará Madrid el miércoles para reunirse con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, indicó a la AFP este lunes fuentes gubernamentales.

En esta visita, la cuarta del dirigente ucraniano a España desde la invasión rusa de su país en 2022, Zelenski firmará acuerdos y ofrecerá una rueda de prensa conjunta con Sánchez, detallaron las fuentes.

Zelenski estará en la capital española un día antes de que se reúnan en Bruselas los líderes de la UE para abordar entre otros temas la situación de Ucrania.

Su visita había sido adelantada, aunque en ese momento sin precisar fecha, por la ministra española de Defensa, Margarita Robles, quien la semana pasada afirmó: “No nos podemos olvidar de Ucrania. Ucrania está ahí. Ucrania existe”.

El último viaje del presidente ucraniano a España fue en noviembre, cuando su agenda incluyó una ida al museo de arte Reina Sofía, en el centro de Madrid, para ver el “Guernica”, el famoso cuadro de Pablo Picasso, convertido en símbolo universal de las consecuencias de las guerras para los civiles.

Al comienzo de la invasión rusa, Zelenski la comparó con la masacre de Guernica, una pequeña ciudad del País Vasco español bombardeada en 1937 por la aviación nazi en apoyo a las tropas de Francisco Franco durante la Guerra Civil.

En noviembre, el socialista Pedro Sánchez anunció un paquete de ayuda militar a Ucrania de 615 millones de euros para ayudar al ejército de Kiev frente a la invasión rusa, que sigue ocupando cerca del 20% de su territorio.