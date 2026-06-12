Regresan los clásicos: DJ Wilson Sierra encabeza “Los Años de Oro” en el Centro Histórico

​El Centro Histórico de Cartagena se prepara para revivir la mejor época de la música.

Este sábado 13 de junio, a partir de las 8:00 p. m., las puertas de La Chula (antiguo LEY) se abrirán para recibir “Los Años de Oro”, el evento definitivo para los amantes de la música retro.​

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El cartel de la noche estará liderado por el reconocido DJ Wilson Sierra, una institución en el formato clásico, quien compartirá cabina con dos grandes de las mezclas: DJ Capitán Kirk y, directamente desde Barranquilla, DJ Harold Castro.

Juntos garantizan un viaje musical en el tiempo que pondrá a bailar a todos los asistentes.​Una experiencia retro con grandes sorpresas​“Los Años de Oro” no será solo una fiesta, sino una experiencia audiovisual completa.

La noche contará con:​

- Espectáculos en vivo: Presentaciones de mariachi, papayera y coreografías especiales.

​- Tecnología de punta: Una pantalla gigante súper HD para revivir los mejores videos y momentos de la época.

- ​Premio a la mejor pinta: Se invita a los asistentes a desempolvar sus mejores atuendos retro.​

- Premios espectaculares para el mejor ‘Look’: Quienes destaquen con el outfit más auténtico de la noche podrán llevarse increíbles incentivos:

$300.000 en servicios de belleza en la exclusiva Jaime Castañeda Sala de Belleza (ubicada en el Hotel Almirante) + boletas VIP para el esperado Retro Festival 4.​

Info: 3046629449