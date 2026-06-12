Huila registra cuatro presuntos feminicidios y más de 2.700 casos de violencia de género

Neiva

En lo corrido de 2026, el departamento del Huila ha registrado cuatro presuntos feminicidios, de los cuales dos ya fueron imputados por las autoridades y dos continúan en etapa de investigación. Los casos se presentaron en los municipios de Isnos, Pitalito y Garzón, situación que mantiene en alerta a las entidades encargadas de la protección de las mujeres.

La secretaria de la Mujer, Natalia Ortiz, informó que “además que durante el último mes se han conocido varios hechos de agresión contra mujeres, entre ellos un caso reciente ocurrido en Acevedo. Según las cifras oficiales, en el departamento se han reportado 2.724 eventos relacionados con violencias basadas en género, de los cuales 1.724 corresponden a mujeres víctimas de diferentes tipos de agresión”.

Las modalidades de violencia más frecuentes son la violencia física, psicológica, sexual, así como la negligencia y el abandono. Frente a esta situación, la funcionaria destacó la campaña “Huila Baila Sanjuanero sin Miedo ni Violencia”, una estrategia liderada por la gestora social del departamento que busca acompañar a las mujeres y promover la prevención de las violencias de género.

Las autoridades señalaron que la mayoría de las agresiones son cometidas por compañeros sentimentales o personas cercanas al entorno familiar. Por ello, reiteraron la importancia de denunciar cualquier situación de riesgo a través de las líneas 321 907 3439, 123 y 155, o acudir a hospitales, comisarías de familia, estaciones de policía y alcaldías municipales.