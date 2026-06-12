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12 jun 2026 Actualizado 20:23

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El Pulso del Fútbol, 12 de junio del 2026

El Pulso del Fútbol analiza el debut goleador de Julián Quiñones y su comparación con los delanteros de la Selección Colombia

Julian Quiñones, en su bienvenida a la selección de México / Twitter: @miseleccionmx

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¿Cumplió México en la apertura del mundial? El Pulso del Fútbol, 12 de junio del 2026

¿Cumplió México en la apertura del mundial? El Pulso del Fútbol, 12 de junio del 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre Julián Quiñones, el jugador colombiano, nacionalizado mexicano, Steven dijo:” ¿De verdad a estas alturas vamos a llorar por ese jugador? tenemos mejores delanteros que él". César sobre el tema agregó: “Pero si lloramos por Wilmar Barrios, si lloramos por Sebastián Villa, eso es un tema de gustos, de percepciónes y un tema de procesos.

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