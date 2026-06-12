Julian Quiñones, en su bienvenida a la selección de México / Twitter: @miseleccionmx

¿Cumplió México en la apertura del mundial? El Pulso del Fútbol, 12 de junio del 2026 00:00:00 31:21 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre Julián Quiñones, el jugador colombiano, nacionalizado mexicano, Steven dijo:” ¿De verdad a estas alturas vamos a llorar por ese jugador? tenemos mejores delanteros que él". César sobre el tema agregó: “Pero si lloramos por Wilmar Barrios, si lloramos por Sebastián Villa, eso es un tema de gustos, de percepciónes y un tema de procesos.

No olvide escuchar el audio del programa.

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