El Pulso del Fútbol, 12 de junio del 2026
El Pulso del Fútbol analiza el debut goleador de Julián Quiñones y su comparación con los delanteros de la Selección Colombia
¿Cumplió México en la apertura del mundial? El Pulso del Fútbol, 12 de junio del 2026
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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre Julián Quiñones, el jugador colombiano, nacionalizado mexicano, Steven dijo:” ¿De verdad a estas alturas vamos a llorar por ese jugador? tenemos mejores delanteros que él". César sobre el tema agregó: “Pero si lloramos por Wilmar Barrios, si lloramos por Sebastián Villa, eso es un tema de gustos, de percepciónes y un tema de procesos.
No olvide escuchar el audio del programa.
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