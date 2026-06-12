Capturado “El Ciruelo” por presunto robo de planta eléctrica en Pinillos, Bolívar

La rápida reacción de los uniformados de la Zona de Atención Policial permitió la captura de un hombre conocido con el alias de “El Ciruelo”, señalado de hurtar una planta eléctrica en el barrio La Granja, en el municipio de Pinillos, sur de Bolívar.

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Según las autoridades, tras recibir la denuncia y adelantar labores de verificación, los policías lograron ubicar y detener al presunto responsable, recuperando el elemento que había sido sustraído.

Durante el procedimiento se estableció que alias “El Ciruelo” presenta anotaciones judiciales por el delito de hurto, por lo que fue dejado a disposición de la autoridad competente para responder por los hechos que se le atribuyen.

“Seguimos trabajando de manera permanente para proteger el patrimonio de los ciudadanos y cerrarles el paso a quienes pretenden afectar la tranquilidad de nuestras comunidades. Invitamos a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier hecho delictivo”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.