Santa Librada avanza hacia su recuperación histórica y modernización en Neiva

Neiva

El proyecto complementa el reconocimiento otorgado al colegio mediante la Ley 1036 de 2006, que declaró a Santa Librada patrimonio cultural de la Nación. Los recursos ya asignados, cercanos a los 16.000 millones de pesos, podrán ser incorporados y gestionados formalmente gracias al respaldo jurídico que brinda la nueva ley. Asimismo, ya se encuentran en ejecución los primeros 3.000 millones de pesos destinados a estudios y diseños que servirán como base para la contratación de las obras.

Entre las intervenciones contempladas se encuentran la mitigación de riesgos estructurales, la renovación de la planta física, la dotación de mobiliario, la adecuación de senderos y jardines, la construcción de andenes, cobertizos y parqueaderos, así como la recuperación de escenarios deportivos y la reconstrucción de la fachada principal. También se proyecta la construcción de un gimnasio y un nuevo auditorio para actividades académicas y culturales.

Carlos Julio González, senador de la república, comento que “ley que reconoce los 180 años del Colegio Nacional Santa Librada, una de las instituciones educativas más representativas del departamento. La iniciativa, que ya cumplió su cuarto y último debate en el Congreso y espera la sanción presidencial, busca conmemorar la trayectoria histórica del plantel y, al mismo tiempo, garantizar recursos para su recuperación física”.

Más allá de la recuperación de la infraestructura, el propósito es proyectar a Santa Librada como una institución moderna y preparada para los desafíos del futuro. La visión contempla convertir al colegio en un referente regional en áreas como la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías y la innovación educativa.