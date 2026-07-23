Más de 60 incendios estructurales en Neiva encienden las alarmas de los bomberos

Neiva

las causas más frecuentes de estos incendios son las fallas en las instalaciones eléctricas. El uso excesivo de ventiladores y aires acondicionados, sin una revisión técnica adecuada, genera sobrecargas y recalentamientos que pueden terminar en incendios. También preocupa el almacenamiento inadecuado de pinturas, thinner, aceites y otros materiales inflamables dentro de las viviendas.

El capitán Carlos Polanco, de El Cuerpo Oficial de Bomberos de Neiva manifestó “su preocupación por el aumento de los incendios estructurales registrados durante este año. De acuerdo con el balance entregado por la institución, ya se han atendido, una cifra que mantiene en alerta a las autoridades”.

Las autoridades igualmente han detectado incendios provocados por acumulación de grasa en estufas y hornos, así como por la quema de basura y llantas, prácticas que además generan una fuerte contaminación ambiental. Gracias a los sobrevuelos con drones y al apoyo de la comunidad, varias emergencias han sido controladas.

El Cuerpo Oficial de Bomberos recordó que cuenta con 50 unidades disponibles para atender cualquier emergencia y que sus equipos permanecen preparados frente a incendios y otros eventos, como movimientos sísmicos. Reiteró el llamado a no realizar quemas por los riesgos ambientales, jurídicos y de seguridad que representan.