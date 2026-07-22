Huila es el segundo departamento del país con más Reservas Naturales de la Sociedad Civil

Neiva

El Huila se consolidó como el segundo departamento de Colombia con mayor número de Reservas Naturales de la Sociedad Civil, una figura de conservación que permite a los propietarios proteger ecosistemas estratégicos sin perder la propiedad de sus predios. Actualmente, el departamento cuenta con 162 reservas distribuidas en 25 municipios, resultado de un proceso que inició en el sur del territorio y luego se expandió a otras zonas.

De acuerdo con la información compartida por Katherine Arenas, bióloga de la CAM, el municipio con mayor número de reservas es San Agustín, con 45, seguido por Santa María con 24, Neiva con 14, Aipe con 12, mientras que La Argentina, Nátaga y Paicol registran 8 cada uno. Estas áreas conservan bosques altoandinos, páramos, bosque seco tropical y especies como el oso de anteojos y la danta de montaña.

En el departamento, las Reservas Naturales de la Sociedad Civil protegen más de 8.000 hectáreas. Cerca del 50 % corresponde a zonas de preservación estricta y el otro 50% permite actividades sostenibles definidas por el propietario. Para registrar un predio como reserva es necesario acreditar la propiedad y contar con áreas de importancia ambiental, como bosques, nacimientos de agua o hábitats para fauna silvestre.

La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena acompaña gratuitamente el proceso técnico y jurídico para obtener el reconocimiento por parte de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Además, los propietarios pueden acceder a beneficios como exenciones del impuesto predial en algunos municipios y apoyo para desarrollar proyectos de conservación y producción sostenible.