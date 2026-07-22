Huila impulsa estudio para facilitar la detección temprana del virus del Papiloma Humano

Neiva

El Huila avanza en la prevención del cáncer de cuello uterino con un estudio que evalúa la detección del Virus del Papiloma Humano (VPH) mediante muestras de orina, una alternativa que busca facilitar el acceso al tamizaje, especialmente para mujeres que viven en zonas rurales o enfrentan barreras geográficas, sociales y económicas. La iniciativa es desarrollada por la Fundación SalBo con respaldo con la Gobernación del Huila.

La gestora social del departamento destacó que el proyecto busca ir más allá de la investigación científica, al acercar servicios de prevención a las mujeres que históricamente han tenido mayores dificultades para acceder al sistema de salud. “Este proyecto no se trata únicamente de muestras, resultados o laboratorios. Se trata de vidas. Se trata de nuestras mujeres huilenses. Invertir en su salud es avanzar en equidad, justicia social y desarrollo para todo el territorio”, afirmó.

Por su parte, la directora de la Fundación SalBo, Berta Liliana Borrero, explicó que la investigación posiciona a Colombia en la vanguardia de la salud pública internacional al evaluar una prueba de orina como método no invasivo para detectar el VPH. “Gracias al liderazgo de la gestora social del Huila logramos facilitar el proceso de concientización en Neiva y llegar hasta Vegalarga. También, con el apoyo del Hospital del Rosario de Campoalegre, pudimos trabajar con comunidades indígenas. Estamos construyendo juntos un futuro libre de cáncer cervical”, señaló.

Los resultados del estudio muestran que, de 527 citologías analizadas, 106 presentaron algún tipo de anomalía escamosa. De estos casos, 85 correspondieron a Campoalegre y 19 a Neiva, evidenciando una mayor presencia de resultados positivos en zonas rurales. Estos hallazgos servirán como base para fortalecer las estrategias de prevención, diagnóstico temprano y las políticas públicas dirigidas a reducir el impacto del cáncer de cuello uterino en el departamento.