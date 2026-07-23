El 70 % de las tutelas en Neiva buscan garantizar la entrega de medicamentos e insumos médicos

Neiva

La Personería Municipal advirtió que las dificultades económicas de las EPS y las deudas con su red de prestadores han generado serios inconvenientes en la atención de los pacientes, especialmente en el suministro oportuno de medicamentos e insumos médicos.

Entre el 1 de enero y mediados de julio de 2026, la Personería ha tramitado cerca de 1.300 acciones constitucionales para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. De ese total, aproximadamente el 70 % corresponde a reclamaciones relacionadas con la no entrega de medicamentos e insumos.

Según Natalia Mantilla, personera en Neiva, afirmo que “la entidad informó que mantiene un trabajo articulado con la Secretaría de Salud, las EPS y los dispensarios farmacéuticos para buscar soluciones. Además, realiza mesas de seguimiento y visitas de inspección, control y vigilancia, con un promedio de dos recorridos semanales, para verificar el cumplimiento de las órdenes y la atención a los usuarios”.

La personera también expresó su preocupación por el incremento de los incidentes de desacato, algunos de los cuales ya acumulan hasta cinco incumplimientos por parte de las entidades responsables. Señaló, que mientras no se supere la crisis financiera que afecta a las EPS e IPS, será difícil ofrecer una solución definitiva a los pacientes de Neiva.