Disminuyen los embarazos en adolescentes en Neiva, pero preocupa la baja vacunación contra el VPH

Las coberturas apenas alcanzan entre el 38 % y el 40 %, debido a mitos y desinformación. Foto Relacionada.

Neiva

En el municipio de Neiva, ase registra una importante disminución en los embarazos de adolescentes, un indicador que refleja mayores niveles de información y autonomía de las mujeres para decidir el momento de ser madres. De igual forma, las cifras de natalidad han caído de manera significativa, pasando de entre 6.000 y 7.000 partos en 2016 a menos de 2.000 nacimientos en el último año.

Este cambio demográfico obliga a replantear el funcionamiento de los servicios maternos del municipio. Según la dependencia, el CAIMI y la unidad materna del hospital requieren una reingeniería para responder a las nuevas necesidades de la población, ampliando su enfoque hacia una atención integral en salud y no únicamente a la atención de partos.

En contraste con la reducción de nacimientos, las autoridades manifestaron su preocupación por el aumento de los casos de cáncer de mama. Cada año se diagnostican más de 1.000 mujeres con esta enfermedad y, en muchos casos, el diagnóstico se realiza en etapas avanzadas, lo que dificulta el tratamiento oportuno. Aunque la mortalidad ha disminuido en más del 60 % en los últimos años, aún persisten desafíos para lograr una detección temprana.

La Secretaría de Salud también hizo un llamado a fortalecer la prevención del cáncer de cuello uterino mediante la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH). Las coberturas apenas alcanzan entre el 38 % y el 40 %, debido a mitos y desinformación.